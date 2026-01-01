ETV Bharat / sports

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੋਸਟ, ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨਾਲ 2026 ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ।

VIRAT KOHLI WELCOMES NEW YEAR
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 1, 2026 at 2:59 PM IST

Welcome New Year 2026: ਸਾਲ 2025 ਆਪਣੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, 2025 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾ ਪੋਸਟ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ '2026' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਜੋੜਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ।

ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਅਤੇ 77 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 16,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਨਡੇ

ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਨਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 14 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 21 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

