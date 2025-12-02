ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਏਪੁਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

Team India reaches Raipur: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Virat Kohli was welcomed to the Raipur
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਏਪੁਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 11:55 AM IST

IND vs SA 2nd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਰਾਏਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲਈ ਬੇੱਹਦ ਖਾਸ ਪਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ 120 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 135 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ 51 ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, 52 ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਹੁਣ 352 ਛੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ 351 ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ

ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 349/8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 323 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ।

