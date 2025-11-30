ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਰਡ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 52 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
Published : November 30, 2025 at 5:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 135 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 120 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ 52ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 83ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ (52) ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ (ਟੈਸਟ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 51 ਸੈਂਕੜੇ ਸਨ।
A leap of joy ❤️💯— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
A thoroughly entertaining innings from Virat Kohli 🍿
Updates ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @imVkohli pic.twitter.com/llLByyGHe5
'ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ'
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ (6) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 136 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 392 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ 391 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ।
5⃣2⃣nd ODI HUNDRED in 📸📸 #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @imVkohli pic.twitter.com/l8fcrGm45i— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
'ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ'
ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 37 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
🚨 Record Alert 🚨— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
Rohit Sharma now holds the record for most sixes in ODI cricket history! 🙌
TAKE. A. BOW 🙇♂️
Updates ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/apcmS1UACG
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਹੁਣ 352 ਵਨਡੇ ਛੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ 351 ਵਨਡੇ ਛੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।