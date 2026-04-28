ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੇ IPL ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 9,000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 2:02 PM IST

Virat Kohli IPL Runs: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 9,000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 11 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 76 ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,900 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। 275 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ 40.05 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 133.80 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 9,012 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 66 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

IPL ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - 9012
  • ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ - 7183
  • ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ - 6769
  • ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ - 6565
  • ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ - 5580

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  • ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 2016 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 973 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
  • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਹਨ।
  • ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ IPL ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 4994 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
  • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ: ਵਿਰਾਟ ਦੇ IPL ਵਿੱਚ 66 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।
  • ਇਕੱਲਾ ਖਿਡਾਰੀ: 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਖਿਡਾਰੀ।

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 75 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਪਡਿੱਕਲ ਦੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ 6.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

