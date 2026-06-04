ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
IND vs AFG ODI Series: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : June 4, 2026 at 1:01 PM IST
Virat Kohli Ruled Out: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ?
ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ 156 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਹਲੀ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਖੇਡਣੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੱਟ
ਇਸ ਸੱਟ ਨੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਉਸਨੇ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 651 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 240 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 'ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਦੀ' ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੈਂਕੜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਕੜੇ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 54 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ 'ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਦੀ' ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ।
ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ "ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਅਧੀਨ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
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