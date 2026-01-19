ETV Bharat / sports

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਹਿਵਾਗ-ਪੋਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ।

Virat Kohli Records
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 2:40 PM IST

Virat Kohli Records: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ 1-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 93, 23 ਅਤੇ 124 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੋਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਿਵਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਸਦਾ 54ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਅਤੇ 85ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ 108 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 124 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਅਤੇ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਨ।

ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ 247 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12,676 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 335 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 42.48 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 12,662 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 74 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੋਂਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ -

ਖਿਡਾਰੀਦੇਸ਼ਮੈਚਦੌੜਾਂਸੈਂਕੜਾ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀਭਾਰਤ3618977
ਰਿਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ5119716
ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਹਿਵਾਗਭਾਰਤ2311576
ਸਨਥ ਜੈਸੂਰਿਯਾਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ4715195
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰਭਾਰਤ4217505

ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ (35) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ।

ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ 124 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

VIRAT KOHLI
SEHWAG WORLD RECORDS
INDIA NEW ZEALAND MATCH
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
VIRAT KOHLI RECORDS

