ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਗ ?

ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

Virat Kohli aggressive batting
ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 6:00 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੋਰਬੋਰਡ ਟਿੱਕ ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 28,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਰਾਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 156 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 109 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 81 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 135 (120 ਗੇਂਦਾਂ), 102 (92), 65 ਨਾਬਾਦ (43) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 91 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ?

ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ

ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਹਲੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾਇਆ: ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਹਲੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨੂੰਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਨੇ 109 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 469 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਔਸਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ (93.7) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੋਹਲੀ

ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਸਵਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਵਿਰਾਟ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਹਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਸਲ ਤਾਕਤ

ਵਿਰਾਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ; ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਵਿਕਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹਨ।

