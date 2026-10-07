ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ...
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Published : October 7, 2026 at 3:30 PM IST
Virat Kohli Premanand Maharaj: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, "ਫਲਾਹਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹੁਣ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਹਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।"
Virat Kohli & Anushka Sharma Visited Shri Premanand Ji Maharaj Dham in Vrindavan. https://t.co/mlMCqM3l9L— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 16, 2025
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਾਹਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਜੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: