IND vs NZ : ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 7, 2026 at 1:51 PM IST
Virat Kohli breaks Ricky Ponting Record : ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 1,971 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, 7 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌੜਾਂ
- ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ) - 1978*
- ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) - 1971
- ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (ਭਾਰਤ) - 1750
- ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਕਾਰਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) - 1568
- ਸਨਥ ਜੈਸੂਰੀਆ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) - 1519
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 134 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ
ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 41 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 134 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ 104 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੀਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (0), ਵਿਲ ਯੰਗ (6), ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ (11), ਟੌਮ ਲੈਥਮ (7), ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ (0) ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
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