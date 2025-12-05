ETV Bharat / sports

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ,7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

INDIA VS SOUTH AFRICA
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ,7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ (IANS)


By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਖਿਡਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

'ਰਿਕਾਰਡ ਦੋਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ'

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ 140 ਦੌੜਾਂ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 157 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 107 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ 135 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 53 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 84 ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ
INDIA VS SOUTH AFRICA 3RD ODI
INDIA VS SOUTH AFRICA

