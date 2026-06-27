ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ: ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਖਿਡਾਰੀ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ One8 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਜਿਲੀਟਾਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ।
Published : June 27, 2026 at 5:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ One8 ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ Agilitas Sports ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੁਲੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ One8 ਲੇਬਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਫੋਕਸ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੇ ਵੇਚੇ। ਲੇਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
3. Lionel Messi - The Messi Brand pic.twitter.com/UQ8lCfOfb1— Indian Cricket (@IPL2025Auction) June 27, 2026
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
One8 (ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ/ਸਪੋਰਟਵੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਕੱਪੜੇ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ)
ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Agilitas Sports (ਬੰਗਲੁਰੂ-ਅਧਾਰਤ ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ One8 ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। One8 ਐਜਿਲਿਟਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਮਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।
ਐਜਿਲਿਟਾਸ ਸਪੋਰਟਸ: ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਐਜਿਲਿਟਾਸ ਇਕੁਇਟੀ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ/ਮੱਧ-ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੌਰ) ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ~₹40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਿਆ।
FC ਗੋਆ (ISL ਫੁੱਟਬਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ): ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 12% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਚਿਜ਼ਲ ਫਿਟਨੈਸ (ਜਿਮ/ਫਿਟਨੈਸ ਚੇਨ): ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਿਜ਼ਲ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਮ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ 'ਵਾਲਟ ਬਾਏ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਲੂ ਟ੍ਰਾਈਬ (ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੀਟ) ਅਤੇ ਰੈਜ ਕੌਫੀ (D2C ਕੌਫੀ): ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਅਤੇ ਰੇਜ ਲਈ ਸਮਰਥਨ)।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੈਬ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੈ।
Myntra ਨਾਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਐਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ Myntra ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਮਰਥਨ ਫੈਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ Myntra ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Brands owned by Superstar Athletes— Indian Cricket (@IPL2025Auction) June 27, 2026
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Puma ਨਾਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ
Puma ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਹਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ Puma ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ One8 ਸਨੀਕਰ ਰੇਂਜ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਮਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਈ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਜਿਲੀਟਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ, One8 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
WROGN (ਫੈਸ਼ਨਵੀਅਰ): ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਪੋਰਟਸਬਿਜ਼/USPL ਦੁਆਰਾ) ਸਹਿ-ਬਣਾਇਆ/ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ 'ਮਾਈ ਅਕਾਉਂਟ ਸਟਾਰਟਸ ਟੂਡੇ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਏ ਵਰਲਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਐਥਲੀਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ/ਮਾਲਕੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ: ਫਿਟਨੈਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਥਲੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ SEVEN (ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ/ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ; ਉਹ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਫਿਟ ਜਿਮ ਚੇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟਰੂ ਬਲੂ (ਅਰਵਿੰਦ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ, ਭਾਰਤੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਸਮੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ।
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ: ਉਹ ਉਦੇਸ਼-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵਵੇਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ YWC (YouWeCan) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ।
ਕਪਿਲ ਦੇਵ: ਕਪਤਾਨ'ਸ ਰੀਟਰੀਟ (ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ-ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ SAMCO ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਿੰਤਰਾ ਨਾਲ 50-50 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਰਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਸਲੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।