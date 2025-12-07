ETV Bharat / sports

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ, 500 ਤੋਂ ਵਧ ਵਨਡੇ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

Virat Kohli Records: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ।

Virat Kohli Records
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ 'ਰਨ ਮਸ਼ੀਨ' ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਨੇ 151 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 302 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, 22 ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ 20 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ 'ਤੇ 500+ ODI ਦੌੜਾਂ

ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ 'ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ODI ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ODI ਵਿੱਚ 135 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਢਾਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 800, ਕੋਲੰਬੋ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 702, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 652, ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ 571, ਪੁਣੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 551 ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ 519 ਸਕੋਰ ਹਨ।

ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 52ਵਾਂ ODI ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ODI ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ (ਟੈਸਟ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 51 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।

TAGGED:

ODI SERIES 2025
VIRAT KOHLI VS SA ODI SERIES 2025
KOHLI VS SA ODI SERIES 2025
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
VIRAT KOHLI NEW RECORDS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.