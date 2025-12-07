ETV Bharat / sports

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ।

Virat Kohli at Simhachalam Devasthanam Temple, Vishakapatnam
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ians)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 270 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੰਹਚਲਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸਿੰਹਚਲਮ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਵਿਰਾਟ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਚਮਕਿਆ

ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ 120 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 135 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ 93 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 65 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।

ਸਿੰਹਚਲਮ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਾਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ "ਵਰਾਹ ਨਰਸਿਮਹਾ" ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

