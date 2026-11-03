ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 7 ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਵਨਡੇ (ODI) ਦੇ ਪੰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 3, 2026 at 1:47 PM IST
Auckland (New Zealand): ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੀ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਜੋ 'ਰੋ-ਕੋ' (ਰੋਹਿਤ-ਕੋਹਲੀ) ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ (60-60) ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ 538 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਹਲੀ 340 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਹਲੀ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 61 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕਲੌਤਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
Glittering trophy, smiling captains 🏆 😊 #TeamIndia is ODI ready 🇮🇳 #NZvIND | @ShubmanGill https://t.co/8rbsJX7VSs— BCCI (@BCCI) November 3, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਵਿਰੁੱਧ 50 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1971 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 36 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1897 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 76 ਹੋਰ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਹਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13,000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
37 ਸਾਲਾ ਕੋਹਲੀ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13,000 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12,988 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ; 12 ਹੋਰ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਨਡੇ (ODI) ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ 8720 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 8667 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 54 ਹੋਰ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
SENA ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼' (POTS) ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼' (POTS) ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ SENA (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
'ਹਿਟਮੈਨ' ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 98 ਵਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ, ਰਿਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਕ ਕੈਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
SENA ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਵਨਡੇ (ODI) ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ
ਰੋਹਿਤ ਨੇ SENA (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 114 ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ 123 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 44.32 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 4,964 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। SENA ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 36 ਹੋਰ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।