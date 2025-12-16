ETV Bharat / sports

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

VIRAT KOHLI VISIT PREMANAND MAHARAJ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ (IANS)


By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਹਲੀ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਤ ਰਾਧਾ ਕੇਲੀ ਕੁੰਜ, ਵਰਾਹਾ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਪਹੁੰਚੇ

ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੁਕ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, "ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਝੋ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਨਿਮਰ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।" ਇਸ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।"

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵਿਰਾਟ

ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਵਿਰਾਟ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

