IND vs WI:'ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ', ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
Published : September 28, 2026 at 11:33 AM IST
Virat Kohli Record Breaking Century : ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ 139 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ 55ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ 86ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ, ਉਸਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 88 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ 139 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 10 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ 59 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 15,000 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (18,426 ਦੌੜਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
'ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ'
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।
The bat raise, the roar, the milestone 👏👏— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
A Virat Kohli show in Thiruvananthapuram 🍿
Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/7pW58tYKeJ
"ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"- ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
'ਮੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਤਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ'
ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
" there are no excuses" 🗣️#ViratKohli drops a masterclass in mindset and commitment for the next generation 🫡#INDvWI 👉 2nd ODI 👉 WED, 30th SEP, 1 PM pic.twitter.com/PSU5PG4EwI— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਵਨਡੇ ਕਰੀਅਰ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 315 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 15,080 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, 303 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 59 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ 48 ਵਾਰ ਨੌਟਆਊਟ ਰਹੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 55 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 79 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਡੇ ਸਕੋਰ 183 ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 295 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੇ 42ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 139 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 110 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ (101 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
A record-breaking day for a record-making legend. 👑💯🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
WATCH #INDvWI | 2nd ODI 👉 WED, 30th SEP, 1 PM pic.twitter.com/4snfnsgnNb
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕੇਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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