ਵਿਨੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਡਰਾਅ
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਈਬਾਰੀ ਨੇ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 14, 2026 at 10:30 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਹਨ।
Vinícius Júnior takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/52qQZODCpr
ਇਸਮਾਈਲ ਸਬਰੀ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਸਬਰੀ ਨੇ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਕੋਚ ਮੁਹੰਮਦ ਓਹਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗ ਲਿਆਏ; 2022 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਨੀਲ ਅਲ-ਅਯਨੌਈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹਕੀਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਿਮ ਡਿਆਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਪੀਐਸਵੀ ਆਇਂਡਹੋਵਨ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਮਾਰਕੁਇਨਹੋਸ ਅਤੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਮੈਗਲਹੇਸ ਨੂੰ ਡਰਿਬਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਲੀਸਨ ਬੇਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿੱਪ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ।
A thrilling draw. 🤩#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
ਵਿਨੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ
11 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਰੂਨੋ ਗੁਇਮਾਰੇਸ ਨਾਲ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਬੋਨੋ ਦੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ
"ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ," ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ। "ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਨੇਮਾਰ, ਜੋ ਸੱਜੇ ਪਛੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ 80,663 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੀਲੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇ "ਸੇਲੇਸਾਓ" (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਟੀਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਗਲ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ।
ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਐਲੀਸਨ ਨੇ ਨੀਲ ਐਲ-ਅਯਨੌਈ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ (ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ), ਫਿਰ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਗੋਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਯੂਬ ਅਮੈਮੌਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ ਲੜੀ ਨੂੰ 21 ਮੈਚਾਂ (17 ਜਿੱਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੜੀ 1934 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ, ਰੌਬਰਟੋ ਕਾਰਲੋਸ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ 2002 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Saibari. 🫡🇲🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mWMXiUAim6— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼
ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਹੈ) ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਬੇਰ ਕਿਰਾਇਆ 126.95 USD ਸੀ—ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 83.95 USD ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ C ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਮੋਰੋਕੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਕਸਬਰੋ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ।