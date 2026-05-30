ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 4-6 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
Published : May 30, 2026 at 7:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਮਹਿਲਾ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਤ ਤੋਂ 4-6 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਨੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ 7-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; 0-5 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ 7-6 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 4-6 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
VIDEO | Delhi: “I will come back”, says Wrestler Vinesh Phogat after losing semifinal bout to Meenakshi Goyat in Asian Games selection trials.— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਸ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, WFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
VIDEO | Delhi: Vinesh Phogat's Asian Games dream dashed as wrestler loses semifinal bout to Meenakshi 6-4.— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।