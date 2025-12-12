ETV Bharat / sports

ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 2028 ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।

ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਵਾਪਸ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 3:00 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2028 ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਉਸ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲੀ: ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਚੀਅਰਲੀਡਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਂ।"

ਵਿਨੇਸ਼, ਜੋ ਆਪਣੀ ਓਲੰਪਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣੀ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਯੂਈ ਸੁਸਾਕੀ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਨੇਸ਼ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ (IANS)

ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਡ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਜੁਲਾਨਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਐਮਐਲਏ) ਹੈ।

