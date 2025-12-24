ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
Published : December 24, 2025 at 6:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 101 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 94 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
🚨 Hundred for Virat Kohli in VHT.— Suprvirat (@Mostlykohli) December 24, 2025
Completes a 82 ball century with a cracking shot. 🐐🔥pic.twitter.com/hZXQc7tzRi
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 37.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 299 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 30.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 237 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੀੜ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੈਚ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
🚨 ROHIT SHARMA 155 IN 94 BALL🚨— ❖ Abhijeet 45 ❖ (@Abhijeet042729) December 24, 2025
155 run
94 ball
14 4's
9 six
164 SR
pic.twitter.com/foXw3OsBxi
ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਮੈਚ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ 2027 ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2027 ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਰਹੇਗਾ।
Virat Kohli - Player of the match award in VHT.— Johns. (@CricCrazyJohns) December 24, 2025
Rohit Sharma - Player of the match award in VHT.
RO-KO IS RULING 50 OVER FORMAT 🐐 pic.twitter.com/logQddlFmU
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।