ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੰਤ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ।
Published : December 27, 2025 at 10:37 AM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਏਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਬਣੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਕੋਹਲੀ (61 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 77) ਅਤੇ ਪੰਤ (79 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 70) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 254 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ 47.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 247 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਦੌੜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਗਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਹਲੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਜਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਸ਼ਾਟ 'ਤੇ ਛੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਨਾਗਵਾਸਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲਿੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 85ਵਾਂ ਲਿਸਟ ਏ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਸਵਾਲ (4/42) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ (12) ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਰਾਣਾ (10) ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਹਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 108 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਤ ਨੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 64 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਤ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਤਿਆਗੀ (40) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 73 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 19 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 250 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਰੀਅਨ ਦੇਸਾਈ (57) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੀ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ (31) ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 67 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਸਾਈ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 121 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਨੇ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰੀਅਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਜੈਮੀਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹੇਮਾਂਗ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੌਰਵ ਚੌਹਾਨ (49) ਨੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 83 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਂਧਰਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 266 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਰਿੱਕੀ ਭੂਈ ਦੇ 76 ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 55 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 44.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 11 ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਰਵਿਕ ਦੇਸਾਈ ਦੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ 253 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਦਲਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 164 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।