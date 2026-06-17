ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਬਣੇ TG20 ਲੀਗ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਵੀ ਤਿਆਰ
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਪਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : June 17, 2026 at 7:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਿਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੀਗ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਚਸੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਨਾਡੂ ਸਪੋਰਟਸ ਲੀਗ ਅਤੇ ਈਨਾਡੂ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।"
ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਅਤੇ ₹100 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ:
ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਗ ਲਈ ਮੈਚ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੀਜੀ20 ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਮ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਅਤੇ ₹100 ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਪਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਥਮਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਖ ਝਲਕ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਮੈਚ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਲੇਆਫ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। TG20 ਲੀਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ 'ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ' ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ IPL ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ' ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹50 ਅਤੇ ₹100 ਹੈ।" - ਅਗਮ ਰਾਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ, TG20 ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ
ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ₹50 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ₹25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। 'ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ' ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ IPL ਨਿਯਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਣੋ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਚ (28 ਲੀਗ ਮੈਚ, ਚਾਰ ਪਲੇਆਫ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ) ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ (21 ਜੂਨ): ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਖੰਮਮ ਏਸਿਸ (ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ)
- ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ (23 ਜੂਨ): ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗੀ।
- ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (12 ਜੁਲਾਈ): ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।