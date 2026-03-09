ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸਮੇਤ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ,ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਖ਼ਾਸ ਸੁਨੇਹਾ

ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸਮੇਤ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ,ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਖ਼ਾਸ ਸੁਨੇਹਾ
ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
Published : March 9, 2026 at 7:15 AM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉੱਤੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
'ਵਿਰਾਟ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ'
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"
'ਮਹਾਨ ਸਚਿਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ'
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜੇਤੂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਚੈਂਪੀਅਨੋ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁਨਰ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ।"
'ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ'
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਜੂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ... ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ... ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ... ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਕਸ਼ਰ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਜਾਦੂਈ ਸੀ।"
ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ, ਦੋਸਤੋ।"
"ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਵੀ ਕਈ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਸੀ," ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਕੇਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2007, 2024, 2026... ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"
ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦਬਾਅ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਗਲੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ।"