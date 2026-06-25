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ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

Vaibhav Sooryavanshi Dressing Room
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 4:04 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi Dressing Room: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (26 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਬੇਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ 1989 ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 205 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੈਭਵ ਦੇ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵੈਭਵ ਦੇ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ECB) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਡਰ-16 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਰਸਨਲ ਦੇ ਮੈਕਸ ਡਾਉਮੈਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ-ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

IRE ਬਨਾਮ IND: T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਪਹਿਲਾ T20 - 26 ਜੂਨ, ਬੇਲਫਾਸਟ - ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ

ਦੂਜਾ T20 - 28 ਜੂਨ, ਬੇਲਫਾਸਟ - ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ

TAGGED:

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ
IRE VS IND T20 SERIES
VAIBHAV SOORYAVANSHI NEWS
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ
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