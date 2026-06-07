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'ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਟ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ...' ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

VAIBHAV SOORYAVANSHI ON VIRAT KOHLI
ਵੈਭਵ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 7, 2026 at 9:50 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi on Virat Kohli: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਪਲ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੈਭਵ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਟ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ?

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਡਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਵੈਭਵ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਭਵ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 237.31 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 776 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੇ 59 ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਭਵ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਭਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੈਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਿਆ ਸੀ।

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਓਪਨਰ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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