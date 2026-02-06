ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਜੜਿਆ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ,ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼

ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਜੜਿਆ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ,ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
Published : February 6, 2026 at 3:17 PM IST
India vs England Under 19 World Cup Final: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਕੜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਲਈਆਂ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ'
ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਐਲੇਕਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਐਲੇਕਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ।
'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ'
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਐਰੋਨ ਜਾਰਜ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਰਐਸ ਅੰਬਰੀਸ਼, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਖਿਲਾਨ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ, ਹਰਵੰਸ਼ ਪੰਗਾਲੀਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਨ, ਊਧਵ ਮੋਹਨ, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਬੇਨ ਡਾਕਿੰਸ, ਜੋਸੇਫ ਮੂਰਜ਼, ਬੇਨ ਮੇਅਸ, ਥਾਮਸ ਰੇਵ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੈਲੇਬ ਫਾਕਨਰ, ਰਾਲਫੀ ਐਲਬਰਟ, ਫਰਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਮੋਰਗਨ, ਜੇਮਸ ਮਿੰਟੋ, ਮੈਨੀ ਲਮਸਡੇਨ, ਐਲੇਕਸ ਫਰੈਂਚ, ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ, ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਿਊਕ ਹੈਂਡਸ, ਵਿਲ ਬੈਨੀਸਨ, ਅਲੀ ਫਾਰੂਕ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 2022 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।