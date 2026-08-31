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ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੋੜਿਆ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 81 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

VAIBHAV SOORYAVANSHI DULEEP TROPHY
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 1:40 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi duleep Trophy: ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੋਮਵਾਰ (31 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਗਰਾਊਂਡ 1 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਵੈਭਵ ਨੇ 81 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 92 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 266 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਈਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 161 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਅਜੇ ਵੀ 58 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੈਭਵ ਨੇ ਤੋੜਿਆ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰੀਅਨ ਪਾਂਡੇ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਵਰਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।

ਵੈਭਵ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 157 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 23 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ: ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ

ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 183 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ 83 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 266 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

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VAIBHAV SOORYAVANSHI DULEEP TROPHY

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