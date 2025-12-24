ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਤੋੜਿਆ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 84 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 190 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 15 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Published : December 24, 2025 at 2:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ 2025-26 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਭਵ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
🚨 HISTORY WRITTEN BY 14 YEAR OLD. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
- Vaibhav Suryavanshi smashed 190 (84) with 16 fours and 15 sixes in Vijay Hazare Trophy. 🤯
⚠️ Suryavanshi became the youngest ever to score a hundred in List A cricket. 🥶 pic.twitter.com/J2OIPH9qpv
ਵੈਭਵ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਅੰਡਰ-19 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ 191 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਭਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਉਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
16 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 15 ਛੱਕੇ
14 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 84 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 190 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 15 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 38 ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਜੋ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਵੈਭਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਲਿਸਟ ਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ:
- 35 ਗੇਂਦਾਂ: ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ)
- 36 ਗੇਂਦਾਂ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (ਬਿਹਾਰ)
- 40 ਗੇਂਦਾਂ: ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ (ਬੜੋਦਾ)
- 41 ਗੇਂਦਾਂ: ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ (ਗੁਜਰਾਤ)
- 42 ਗੇਂਦਾਂ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਪੰਜਾਬ)
ਇਸ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ 30 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 282 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਦੀਆਂ 190 ਦੌੜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹਨ।