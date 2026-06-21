ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 11 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ ਜੜੀ ਫਿਫਟੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 21, 2026 at 1:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨਸਨੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਰੰਗੀਰੀ ਦੰਬੁਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
India A's Vaibhav Sooryavanshi smashed the fastest-ever List A fifty, reaching the milestone in just 11 balls against Sri Lanka A in the Tri-Series final. pic.twitter.com/vnzipNcZ6U— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) June 21, 2026
'ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਿਸਟ ਏ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ'
15 ਸਾਲਾ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4, 6, 6, 0, 6, 4, 4, 6, 6 ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਵੀਰਾਰਤਨੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਿਸਟ ਏ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
11 ball 50 runs for Vaibhav Sooriyavanshi in the A team Tri series Final against Sri Lanka. All 50 runs came in Boundaries for Vaibhav Sooriyavanshi. #SLAVINDA pic.twitter.com/ohoW8ZGnv1— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) June 21, 2026
'ਲਿਸਟ ਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ'
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਲਜ ਸਮੁਦਿਥਾ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੱਕੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਦੇ ਓਵਰ ਤੋਂ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (14, 44, 21 ਅਤੇ 38) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 324.14 ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਸਕੋਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਈ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ ਏ: ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਸੀ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਡਬਲਯੂ.ਕੇ.), ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ: ਨਿਰੋਸ਼ਨ ਡਿਕਵੇਲਾ (ਡਬਲਯੂ.ਕੇ.), ਅਵਿਸ਼ਕਾ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਨੁਵਾਨੀਡੂ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਸਦੀਰਾ ਸਮਰਾਵਿਕਰਮਾ, ਸਾਹਨ ਅਰਾਚਿਗੇ (ਸੀ), ਰਵਿੰਦੂ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਵਨੁਜਾ ਸਾਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਿਰਾਜ਼, ਵਿਜੇਕਾਂਤ ਵਿਯਾਸਕਾਂਤ, ਦੁਲਜ ਸਮੂਦਿਥਾ, ਕੁਗਾਥਾਸ ਮਾਥੁਲਨ।