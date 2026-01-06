ETV Bharat / sports

ਅੰਡਰ-19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਥ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ।

Vaibhav Suryavanshi
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (FILE PHOTO:AFP)
ETV Bharat Sports Team

January 6, 2026

Vaibhav Suryavanshi Record: ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੰਡਰ-19 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਥ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

ਵੈਭਵ ਨੇ ਪੰਤ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਵੈਭਵ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਭਵ ਨੇ 2016 ਦੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਭਵ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅੰਡਰ-19 ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੋਰਸੇਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀਰੀਜ਼

ਬੇਨੋਨੀ ਦੇ ਵਿਲੋਮੂਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਯੂਥ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੂੰ 246 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਚਾ DLS ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 27 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 174 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 23.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਹੈ।

Vaibhav Suryavanshi
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (AP Photo)

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੰਡਰ-19 ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਸਨ ਰੌਲਸ ਨੇ 113 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 114 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਲੈਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, 49.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 245 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਈ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਰਐਸ ਐਂਬਰੀਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

