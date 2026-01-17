ETV Bharat / sports

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 7:17 PM IST

ਬੁਲਾਵਾਯੋ (ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ): ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 2026 ਦੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 67 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਯੂਥ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਭਵ ਦੇ ਹੁਣ 20 ਯੂਥ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 157.68 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 1,047 ਦੌੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 978 ਦੌੜਾਂ ਹਨ।

14 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਹੁਣ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 1,080 ਦੌੜਾਂ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਜ਼ੋਲ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵਨਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 1,404 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਯੁਵਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ

  • ਵਿਜੇ ਜ਼ੋਲ - 1404 ਦੌੜਾਂ
  • ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ - 1386 ਦੌੜਾਂ
  • ਤਨਮਯ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ - 1316 ਦੌੜਾਂ
  • ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ - 1149 ਦੌੜਾਂ
  • ਉਨਮੁਕਤ ਚੰਦ - 1149 ਦੌੜਾਂ
  • ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ - 1080 ਦੌੜਾਂ
  • ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ - 1047* ਦੌੜਾਂ
  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - 978 ਦੌੜਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦੌੜਾਂ

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 72 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 42 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 199 ਦੌੜਾਂ ਹੈ।

