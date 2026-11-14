ਟੀ-20 ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ
Vaibhav Sooryavanshi youngest captain: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ (SMAT 2026) ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 14, 2026 at 3:21 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Record: ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਟੀਮ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਵੈਭਵ ਦੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈਕ ਵੁਕਸਿਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੇਕ ਵੁਕਸਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ 311 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 232 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਭਵ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਭਵ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਭਵ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 141 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਚੇਤਨ ਸਾਕਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਐਂਡ ਬੋਲਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਭਵ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਭਵ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀਸੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਜ਼ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।