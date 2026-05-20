IPL ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਛੱਕੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਗੇਲ-ਰਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ
Vaibhav Sooryavanshi Record: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣਿਆ।
Published : May 20, 2026 at 1:41 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Sixes in IPL 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨਸਨੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ।
15 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ 10 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ।
ਇਸ ਨਾਲ, ਵੈਭਵ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 53 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (2012, 2013) ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ (2019) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਗੇਲ-ਰਸਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
53 ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਭਵ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਦੇ 52 ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੇ 51 ਛੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2012 ਵਿੱਚ 59 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇੱਕ IPL ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ
- ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (2012) – 59 ਛੱਕੇ
- ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (2026) – 53 ਛੱਕੇ
- ਆਂਦ੍ਰੇ ਰਸਲ (2019) – 52 ਛੱਕੇ
- ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (2013) – 51 ਛੱਕੇ
- ਜੋਸ ਬਟਲਰ (2022) – 45 ਛੱਕੇ
- ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (2011) – 44 ਛੱਕੇ
ਗੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਛੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਗ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਟੁੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਛੱਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਇੱਕ IPL ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ (ਭਾਰਤੀ)
- 53 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (2026)
- 42 - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (2024)
- 39 - ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (2025)
- 38 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (2016)
RR ਨੇ LSG ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 221 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵੈਭਵ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ 57 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਦੀਆਂ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 220 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਅੰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜਿੱਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।