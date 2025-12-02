ETV Bharat / sports

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਬੱਲਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

Vaibhav Suryavanshi: ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

VAIBHAV SURYAVANSHI HUNDRED
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (AP PHOTO)
Published : December 2, 2025 at 7:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 14 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 61 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ (SMAT) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 61 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੀ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਭਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 58 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 176/3 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ 58 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਭਵ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਭਵ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਲਈ ਖੇਡਦਿਆਂ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 144 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 15 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਵੈਭਵ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 239 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ 59.75 ਅਤੇ 243.87 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੈਭਵ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਰੁੱਧ 78 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ-19 ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

