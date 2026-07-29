ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਟੀ 20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਗਿੱਲ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਿਆ
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
Published : July 29, 2026 at 5:15 PM IST
ਦੁਬਈ: ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ T20I ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 230 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਨਡੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।
ਵੈਭਵ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 50.33 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 151 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ 536 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਹਨ।
More accolades for India's teenage sensation on the latest rankings update as Daryl Mitchell's seven-month stay at the top of the ODI batting charts is over 😲https://t.co/AjjfI9jHIQ— ICC (@ICC) July 29, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ 910 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ (848) 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੋ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ-20ਆਈ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਸੱਤ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈੱਗ ਸਪਿਨਰ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਟੀ-20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 31 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 41ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਤਾਰੋਬਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 48ਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਲਰਾਊਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਡੇਨ ਸੀਲਜ਼ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ, 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।