ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ...
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 5, 2026 at 5:14 PM IST
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਡੈਬਿਊ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (4 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਸਾਲ , 205 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ , ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 99 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
The cricket fraternity has spoken! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) July 4, 2026
Vaibhav Sooryavanshi's historic India debut has drawn admiration from some of the biggest names in the game.
Catch every heartfelt message as Vaibhav embarks on an exciting new chapter in Indian cricket🌟#ENGvIND 2nd T20I 👉 Streaming… pic.twitter.com/kH3GwcKYFA
ਵੈਭਵ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਭਵ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਮੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਵੈਭਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵੈਭਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਈ - ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਸਮੂਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੈਭਵ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਹੈ।"
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 191 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੀ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ ਨੇ ਕੀਮਤੀ 39 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੋ-ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫ੍ਰੀ-ਹਿੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਮੈਚ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 190/7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ (ਪੁਰਸ਼): ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (15 ਸਾਲ, 99 ਦਿਨ)
ਭਾਰਤ ਲਈ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ (ਮਹਿਲਾ): ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (15 ਸਾਲ, 239 ਦਿਨ)
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ (ਪੁਰਸ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ (14 ਸਾਲ ਅਤੇ 227 ਦਿਨ)
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ (ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ): ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰੀਅਨ ਘੇਰਾਸੀਮ (14 ਸਾਲ, 16 ਦਿਨ)