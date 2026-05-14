ETV Bharat / sports

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, BCCI ਨੇ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 2026 ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ।

VAIBHAV SOORYAVANSHI IN INDIA A
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 7:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India A Squad 2026: ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ

ਵੈਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ ਅਤੇ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ।

ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ

ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੜੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਟੀਮ

ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਸੂਰਿਆਸ਼ ਸ਼ੇਡਗੇ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਿਪ੍ਰਜ ਨਿਗਮ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ।

ਪੂਰੀ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

  • 9 ਜੂਨ - ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ
  • 11 ਜੂਨ - ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ
  • 13 ਜੂਨ - ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ
  • 15 ਜੂਨ - ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ
  • 17 ਜੂਨ - ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ
  • 19 ਜੂਨ - ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ
  • 21 ਜੂਨ - ਫਾਈਨਲ

TAGGED:

INDIA A SQUAD FOR TRI SERIES
INDIA A SQUAD
VAIBHAV SOORYAVANSHI IN TEAM INDIA
BCCI ANNOUNCES INDIA A SQUAD
VAIBHAV SOORYAVANSHI IN INDIA A

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.