20 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ

Candidates 2026: ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Candidates 2026
ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਵੋਖਿਰ ਸਿੰਦਾਰੋਵ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 3:25 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਵੋਖਿਰ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨੇ 2026 FIDE ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਪੇਗੀਆ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨੇ ਡੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ 9.5 ਅੰਕ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਗਿਰੀ 7.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੂਆਨਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੇਈ ਯੀ 6.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

Candidates 2026
ਆਰ. ਵੈਸ਼ਾਲੀ (IANS)

ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਆਰ. ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰ. ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏ. ਬਿਬਿਸਾਰਾ 7.5-7 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਝੂ ਜਿਨਰ (7 ਅੰਕ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੈਟਰੀਨਾ ਲਾਗਨੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.5 ਅੰਕ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਬਿਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਅੰਕ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗਨੋ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਬਿਬਿਸਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਵਤਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜੇਕਰ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਡਰਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬਿਬਿਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਮੈਚ (15+10) ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਪਲੇਆਫ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਿਟਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਮਾਗੇਡਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।

