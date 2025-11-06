ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, 50 ਲੱਖ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, 50 ਲੱਖ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : November 6, 2025 at 11:23 AM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी @SnehRana15 जी से फोन पर बातचीत कर उन्हें आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए ₹50 लाख की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा भी की।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 5, 2025
स्नेह… pic.twitter.com/t0FB2OrZYJ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
50 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Thank you for hosting us and letting us endure this euphoric occasion of meeting you. Hon'ble Prime Minister @narendramodi your words were therapeutic and very inspiring. This World Cup victory belongs to the entire Nation. pic.twitter.com/YOU1dboZqy— Sneh Rana (@SnehRana15) November 5, 2025
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸਨੇਹ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ।
ਸਨੇਹ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਨੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ। ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ।
This moment shall be etched in my life forever. We are World Champions today. We have waited so long for this day.@JayShah sir you told me, you missed my bowling in the finals but all well that ends well.— Sneh Rana (@SnehRana15) November 3, 2025
And this ended absolutely fantastically.#CWC25 #WorldChampions #Dream pic.twitter.com/2QiFeHfqpW
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ BCCI ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ₹51 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।