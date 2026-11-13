ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਾਪਿਸ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਤਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Published : November 13, 2026 at 8:42 AM IST
ਜਨੇਵਾ: ਫੀਫਾ (FIFA) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 'ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ' ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ F1 ਰੇਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੀਫਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਸਨ।
ਫੀਫਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'ਲੈਵਲ 3' ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (travel advisory) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ।" ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ', ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ 'ਮੋਟੋਜੀਪੀ' (MotoGP) ਰੇਸ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ 2027 FIBA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਕਤਰ ਮਿਲ ਕੇ 'ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਕੱਪ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ' (Paris Saint-Germain) ਦੀ ਟੀਮ ਹਿੱਸ ਲਵੇਗੀ—ਇਹ ਕਲੱਬ ਕਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ 'ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।" ਫੀਫਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ' ਦੀ ਟੀਮ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਉਸ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ CONCACAF ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
FIFA ਵੱਲੋਂ US Soccer 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
FIFA ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ FIFA ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ" 20,000 ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ($24,000) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਤਰ 2025 ਤੋਂ 2029 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 'ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ' (Under-17 World Cup) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
104 ਮੈਚਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
FIFA ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
FIFA ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, USSF (ਅਮਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਚ ਐਲੈਕਸ ਅਲਦਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 21 ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮਲਿਕ ਜਕੁਪੋਵਿਕ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 19 ਗੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
FIFA ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।" "FIFA ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"