US Open ਜੇਤੂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਿੱਤੇ
ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨਵਾਂ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 14, 2026 at 1:05 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਨ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ (US Open) ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 33 ਮਿੰਟ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੂੰ 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ
ਇਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਫਾਈਨਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ 23 ਸਾਲਾ ਸ਼ੈਲਟਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਯੂਐਸ ਓਪਨ (US Open) ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬਟੀਜ਼) ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।'"
ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ; ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
For every kid who was told “you can’t.” ❤️ https://t.co/N5pZamAb88— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਲਈ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਐਸ ਓਪਨ (US Open) ਜਿੱਤ ਕੇ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੂੰ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (52.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਪ-ਜੇਤੂ ਸ਼ੈਲਟਨ ਨੂੰ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (25.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2026 ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
- ਜੇਤੂ: ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ($5.5 ਮਿਲੀਅਨ)
- ਉਪ-ਜੇਤੂ: ਬੈਨ ਸ਼ੈਲਟਨ ($2.8 ਮਿਲੀਅਨ)
- ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ: ਹਰੇਕ ਲਈ $1.45 ਮਿਲੀਅਨ
- ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲਿਸਟ: ਹਰੇਕ ਲਈ $780,000
- ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16: ਹਰੇਕ ਲਈ $480,000
- ਤੀਜਾ ਦੌਰ: ਹਰੇਕ ਲਈ $290,000
- ਦੂਜਾ ਦੌਰ: ਹਰੇਕ ਲਈ $190,000
- ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ: ਹਰੇਕ ਲਈ $140,000
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