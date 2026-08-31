US Open ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
US Open 2026: ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿਆ।
Published : August 31, 2026 at 12:47 PM IST
Novak Djokovic US Open 2026: 2026 ਦੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮਾਰੀਆਨੋ ਨਵੋਨ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਕੋਵਿਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 25ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਰੀਆਨੋ ਨਵੋਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 24 ਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 36 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ।
Mariano Navone defeats 24-time Grand Slam Champion Novak Djokovic in five sets. pic.twitter.com/BE8Dn3qC8j— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਜੋਕੋਵਿਕ ਰੋ ਪਿਆ
ਆਰਥਰ ਐਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋਕੋਵਿਕ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 39 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲਗਾਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਛੱਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
La victoria más grande de la carrera de Navone 🇦🇷— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
¡Un espectáculo el que nos regaló! pic.twitter.com/SBLPjMMGu2
ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ; ਮੈਂ GOAT (ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਂ।"
ਜੋਕੋਵਿਕ - ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ - ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
A well-deserved ovation 👏— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
See you again soon, @DjokerNole. pic.twitter.com/1jRBbC77Ee
ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ
ਜੋਕੋਵਿਕ ਕੋਲ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 25ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।