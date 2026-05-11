IPL 2026: ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੜਿਆ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ, ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ।

ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੜਿਆ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
Published : May 11, 2026 at 5:39 PM IST

Urvil Patel on MS Dhoni: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ-ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਧੋਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਮਾਹੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ

ਆਈਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?'

ਉਸਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ।'" ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਗੇਂਦ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਉਰਵਿਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਫਟੀ

ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਰਫ਼ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਰਵਿਲ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਧੋਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਨੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੈ-ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ, ਮੈਂ 'ਧੋਨੀ ਭਾਈ' ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਣੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।"

ਮੈਂ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ।'" ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਪਾ...'

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

