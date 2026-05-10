ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਚੇਪੌਕ 'ਤੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ਼ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 9:31 PM IST

CSK vs LSG IPL 2026: ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ-ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਵਿਰੁੱਧ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ

  • 13 - ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (ਆਰਆਰ) ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2023
  • 13 - ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ (ਸੀਐਸਕੇ) ਬਨਾਮ ਐਲਐਸਜੀ, ਲਖਨਊ, 2026
  • 14 - ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ, 2018
  • 14 - ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਕੇਕੇਆਰ) ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ, ਪੁਣੇ, 2022
  • 14 - ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ (ਆਰਸੀਬੀ) ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 2025

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਉਰਵਿਲ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ 204 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਉਰਵਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਆਈਪੀਐਲ ਪਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

  • 42* - ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਐਲਐਸਜੀ, ਚੇਨੱਈ, 2026
  • 41* - ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 2015
  • 41* - ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2023
  • 40* - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ, ਦਿੱਲੀ, 2024
  • 39* - ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਡਬਲਯੂਐਸ, 2024
  • 39* - ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ, ਚੇਨੱਈ, 2026

ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਐਲਐਸਜੀ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 203 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, LSG IPL 2026 ਪਲੇਆਫ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। CSK, 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

