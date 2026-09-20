UPL 2026 ਦਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼: ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ ਜਲਵਾ, ਜਾਣੋ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਾਣੀ ਕਪੂਰ ਦਾ ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।
Published : September 20, 2026 at 1:01 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (UPL) ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਣੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਦਿਨ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੜ੍ਹਵਾਲ, ਕੁਮਾਉਂ ਅਤੇ ਜੌਂਸਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰ ਆਰੀਆ ਕੁਮਾਉਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਟਿਹਰੀ ਦੇ ਜੌਂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂ ਨੌਟਿਆਲ, ਅਤੇ ਜੌਂਸਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਜੂ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਅਜੈ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਪੀਐਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੜਕਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਹਰੀਕੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਏਰੀਅਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਕਵੀਨਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਦਿਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਪੀਐਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਉਤਰਾਖੰਡ (ਸੀਏਯੂ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਇਹ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।- ਕਿਰਨ ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਸੀਏਯੂ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਏਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਾਹਿਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਪੀਐਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੀਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।- ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਯੂਪੀਐਲ
ਯੂਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਈਨਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਐਲਮਾਸ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਐਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗੀ।
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