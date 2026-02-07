15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ IND ਬਨਾਮ PAK ਮੈਚ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
IND vs PAK ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : February 7, 2026 at 8:36 PM IST
IND vs PAK T20 World Cup Match: 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ IND vs PAK ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (PCB) ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
A vital cameo from Faheem Ashraf carries Pakistan to victory in the #T20WorldCup opener 💪— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/MB0N9eUpvK pic.twitter.com/bDjr74RC0a
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ICC ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ (SLC) ਨੇ PCB ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਸੂਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਮੀ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ ਪੀਸੀਬੀ
ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ (SLC) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।