ਉੱਨਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਜੂਡੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ
ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੂਡੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਗਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Published : August 2, 2026 at 11:49 AM IST
ਗਲਾਸਗੋ: ਭਾਰਤੀ ਜੂਡੋ ਖਿਡਾਰਣ ਉੱਨਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 63 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਉੱਨਤੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਕਾਈ ਨੋਸਟਰ ਨੂੰ ਇਪੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 7 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਸਟਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਪੋਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ- ਜੋ ਜੂਡੋ 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਸਕੋਰ ਹੈ- ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਇਆ ਮਿਡਲਟਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੂਡੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਗਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘ (ਪੁਰਸ਼ -60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਅਸਮਿਤਾ ਡੇ (ਮਹਿਲਾ -48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੂਡੋ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਬਣੇ।
ਯਾਮਿਨੀ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ -57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਗਮੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਗਮੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਰੂਪ ਨਾਰੰਗ (ਔਰਤਾਂ -78 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਪੁਰਸ਼ -100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ), ਅਤੇ ਯਸ਼ ਘੰਗਸ (ਪੁਰਸ਼ +100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਸਾਰੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਟੋਕਸ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ -81 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜੂਡੋ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੇਸ਼ਿਨ ਓਚੀ ਦੁਆਰਾ ਇਪੋਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਜੂਡੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 18 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਿਵਟੀ ਲਈ ਸ਼ਿਡੋ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ) ਮਿਲੀ।
ਟੋਕਾਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਡੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। 43 ਸਕਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਓਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਪੋਨ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਓਡੀਸੀਅਸ ਜਾਰਜਾਕਿਸ ਤੋਂ 0-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਯੂਕੋ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੋਕਾਸ ਨੇ ਰੇਪੇਚੇਜ ਵਿੱਚ ਪੇਨਿਆਮੀਨਾ ਪਰਸੀਵਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
ਇਨੁੰਗਨਾਬੀ ਤਾਖੇਲਮਬਮ (ਮਹਿਲਾ -70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਪੁਰਸ਼ -90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਪੇਚੇਜ ਦੌਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਕਰਨਜੀਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ -90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਇਲਾਉਮ ਗੌਲਿਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਐਲੀਅਟ ਕੋਨੋਲੀ ਨੂੰ ਇਪੋਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਅਤੇ 29 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਪੇਚੇਜ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਕਾਟ ਕੁਸੈਕ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ।
ਇਨੁੰਗਨਬੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਲੀ ਥੀਬੋਲਟ ਦੁਆਰਾ ਇਪੋਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਅਤੇ 23 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੈਪੇਚੇਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇਮੀਮਾ ਯੇਟਸ-ਬ੍ਰਾਊਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਨਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 16 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਤਿਨੀ ਦੀ ਲਾਮੁਲੇਲਾ ਮੈਗਾਗੁਲਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਜ਼ਾ-ਆਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਪੋਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਤੇ 39 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਵੋਨਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਾ-ਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।