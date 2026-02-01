Sports Budget 2026: ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆਂ' ਬਣੇਗਾ ਮਿਸ਼ਨ

Sports Budget 2026: ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆਂ' ਬਣੇਗਾ ਮਿਸ਼ਨ
Union Budget 2026-27: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
Published : February 1, 2026 at 2:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ (1 ਫਰਵਰੀ, 2026) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ
- ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਲੀਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਡ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ₹3,794.30 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 17% ਵਾਧਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ₹200 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਸੀ।
ਭਾਰਤ 2030 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 100ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ₹340 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹400 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SAI) ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।