ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ 'ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ' ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Published : October 11, 2026 at 4:13 PM IST
Smriti Mandhana UNICEF India: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ" ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ।
Welcome to the @UNICEFIndia family, @mandhana_smriti! You inspire millions on the field, and I know you will be a brilliant voice for children’s rights off it.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 11, 2026
ਇੱਕ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਕੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਨੀਸੇਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"
ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਯੂਨੀਸੇਫ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਯੂਨੀਸੇਫ ਇੰਡੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋਗੇ।"
ਮੰਧਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਸੇਫ-ਆਈਸੀਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਸੇਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਯੂਨੀਸੇਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿੰਥੀਆ ਮੈਕਕੈਫਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਈਕਨ ਤੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਖੇਡਣ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਮੰਧਾਨਾ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।