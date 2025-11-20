ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ
U19 World Cup 2026 schedule: ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 20, 2025 at 11:40 AM IST
U19 World Cup 2026: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ U-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਹੋਵੇਗਾ।
16 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਟੀਮਾਂ 41 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਖੇਡਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪੰਜ ਖਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ, 2020 ਦੇ ਜੇਤੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਐਚਪੀ ਓਵਲ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੰਡਹੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 2024 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਸ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ।
ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸ਼ਡਿਊਲ
- 15 ਜਨਵਰੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 15 ਜਨਵਰੀ: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 15 ਜਨਵਰੀ: ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਐਚਪੀ ਓਵਲ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 16 ਜਨਵਰੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 16 ਜਨਵਰੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 16 ਜਨਵਰੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਐਚਪੀ ਓਵਲ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 17 ਜਨਵਰੀ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 17 ਜਨਵਰੀ: ਜਪਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 18 ਜਨਵਰੀ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 18 ਜਨਵਰੀ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 18 ਜਨਵਰੀ: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਐਚਪੀ ਓਵਲ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 19 ਜਨਵਰੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 19 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 19 ਜਨਵਰੀ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਐਚਪੀ ਓਵਲ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 20 ਜਨਵਰੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 20 ਜਨਵਰੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 21 ਜਨਵਰੀ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 21 ਜਨਵਰੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਐਚਪੀ ਓਵਲ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 22 ਜਨਵਰੀ: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 22 ਜਨਵਰੀ: ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 22 ਜਨਵਰੀ: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਐਚਪੀ ਓਵਲ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 23 ਜਨਵਰੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਕਾਸ਼ਿੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 23 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
24 ਜਨਵਰੀ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 24 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਏ4 ਬਨਾਮ ਡੀ4, ਐਚਪੀ ਓਵਲ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 25 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਏ1 ਬਨਾਮ ਡੀ3, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 25 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਡੀ2 ਬਨਾਮ ਏ3, ਐਚਪੀ ਓਵਲ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 26 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਬੀ4 ਬਨਾਮ ਸੀ4, ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 26 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਸੀ1 ਬਨਾਮ ਬੀ2, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 26 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਡੀ1 ਬਨਾਮ ਏ2, ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿੰਡਹੋਕ
- 27 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਸੀ2 ਬਨਾਮ ਬੀ3, ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 27 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਸੀ3 ਬਨਾਮ ਬੀ1, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 28 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਏ1 ਬਨਾਮ ਡੀ2, ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 29 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਡੀ3 ਬਨਾਮ ਏ2, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 30 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਡੀ1 ਬਨਾਮ ਏ3, ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 30 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਬੀ3 ਬਨਾਮ ਸੀ1, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 31 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਬੀ2 ਬਨਾਮ ਸੀ3, ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 1 ਫਰਵਰੀ: ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਬੀ1 ਬਨਾਮ ਸੀ2, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 3 ਫਰਵਰੀ: ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ, ਕਵੀਂਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ
- 4 ਫਰਵਰੀ: ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ, ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ
- 6 ਫਰਵਰੀ: ਫਾਈਨਲ, ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ